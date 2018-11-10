2018-11-10T11:08:58+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина разбил машину и убежал с места ДТП

Это уже второе подобное происшествие за сутки в городе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На месте работали сотрудники ГИБДД. Фото: паблик «ДТП Самара»На месте работали сотрудники ГИБДД. Фото: паблик «ДТП Самара»Фото: Соцсети
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В Самаре вечером в пятницу, 9 ноября, произошло ДТП. На 6-ой просеке водитель разбил вазовскую «пятнадцатую». Об этом сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Они предположили, что водитель был пьян.

У легковушки серьезно пострадала правая часть кузова: заднее колесо и задняя дверь, также на фотографиях заметна трещина на лобовом стекле. Что конкретно произошло, неизвестно.

Зато известно, что после аварии водитель «пятнадцатой» поспешил убежать с места ДТП.

Напомним, это вторая подобная авария в городе за сутки. Ночью в субботу, 10 ноября, водитель на каршеринговом авто врезался в столб на пересечении Тухачевского и Дачной, перевернул машину и уехал с места ДТП на такси.

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