«КП-Самара» поздравляет полицейских с их профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-10T11:38:06+03:00

Спасибо вам за мужество и смелость! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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10 ноября по всей стране отмечают День полиции. Накануне стражей порядка Самарской области поздравили в театре оперы и балета на торжественном мероприятии.

- Служба сотрудника органов внутренних дел ответственна и сложна. Каждый день для вас это вызов, с которым вы успешно справляетесь. Вы сохраняете общественный порядок и спокойствие на улицах городов и сел, вселяете в каждого жителя губернии уверенность безопасности и защищенности от преступных посягательств. Каждое раскрытое дело, каждое предотвращенное правонарушение, каждый получивший по заслугам преступник – это зримый, весомый, важный для всего общества результат работы полиции. Это и важный вклад в развитие регионов нашей страны, - отметил на мероприятии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Комсомольская правда – Самара» поздравляет всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником! Спасибо вам за мужество и смелость! И удачи в вашем нелегком, но таком важном деле. Отдельно «КП-Самара» поздравляет своих друзей из пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, совместно с областным Главком «Комсомолка» проводит конкурс «Мисс Самарская полиция», итоги которого мы подведем уже совсем скоро.