2018-11-10T12:07:59+03:00
Происшествия

В Сызрани в гараже у местного жителя нашли 1,7 кг наркотической смеси

Принадлежит строение 23-летнему мужчине
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас подозреваемый – владелец гаража – под стражейСейчас подозреваемый – владелец гаража – под стражейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани полицейские провели обыск в гараже на улице Шеврохромовской, который принадлежит 23-летнему мужчине. Нагрянули туда правоохранители из-за уголовного дела по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей).

В гараже полицейские нашли и изъяли около 1,7 кг наркотической смеси, содержащей производное 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола. Другими словами, нашли правоохранители синтетический наркотик.

Сейчас подозреваемый – владелец гаража – под стражей, сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД РФ на транспорте.

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