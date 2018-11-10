Молодежка «Крыльев Советов» обыграла «Ахмат»
Встреча на «Металлурге» завершилась со счетом 2:1
Матч основных команд пройдет вечером на «Самара Арене»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в матче 14 тура первенства молодежных команд РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась со счетом 2:1.
Распечатал ворота гостей на 12 минуте Нестеров. Уже через 8 минут «Крылья» усилиями Голенкова преимущество удвоили. «Ахмат» смог отыграть только один мяч – на 44 минуте отличился Умаев.
Напомним, сегодня, 10 ноября, на «Самара Арене» сыграют основные команды. Матч «КС» - «Ахмат» начнется в 17:30. «КП-Самара» будет вести прямую трансляцию игры 14 тура Российской Премьер-лиги со стадиона.