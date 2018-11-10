2018-11-10T12:23:10+03:00
Спорт

Молодежка «Крыльев Советов» обыграла «Ахмат»

Встреча на «Металлурге» завершилась со счетом 2:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Матч основных команд пройдет вечером на «Самара Арене»Матч основных команд пройдет вечером на «Самара Арене»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в матче 14 тура первенства молодежных команд РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась со счетом 2:1.

Распечатал ворота гостей на 12 минуте Нестеров. Уже через 8 минут «Крылья» усилиями Голенкова преимущество удвоили. «Ахмат» смог отыграть только один мяч – на 44 минуте отличился Умаев.

Напомним, сегодня, 10 ноября, на «Самара Арене» сыграют основные команды. Матч «КС» - «Ахмат» начнется в 17:30. «КП-Самара» будет вести прямую трансляцию игры 14 тура Российской Премьер-лиги со стадиона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На матче «Крыльев Советов» с «Ахматом» на «Самара Арене» ждут около 10 000 болельщиков
Питание светофоров в Самаре восстановили
В Сызрани в гараже у местного жителя нашли 1,7 кг наркотической смеси
«КП-Самара» поздравляет полицейских с их профессиональным праздником
В Самаре мужчина разбил машину и убежал с места ДТП
Самарец во время пьянки ударил зятя ножом
Украл деньги и телефон: в Тольятти росгвардейцы задержали предполагаемого вора
Самарец опрокинул каршеринговую машину и уехал с места ДТП на такси
Сызранца взяли под стражу из-за незаконного оборота наркотиков
Жильцы многоэтажки в Тольятти пожаловались, что их травят мочой
Тольяттинец угнал с автомойки «Приору» и катался на ней до утра
Есть пострадавшие: в Сызрани две иномарки улетели в кювет
Магистр Йода, диснеевские принцессы и Чебурашка: в Самаре открылась выставка мультипликации
Выбежал из-за встречного трамвая: очевидцы рассказали, что случилось на проспекте Ленина
Самарская сельхозтехника может отправится на африканские плантации
В Сызрань привезут ковчеги с частицами мощей Николая Чудотворца и Святителя Тихона
В дома жителей Октябрьского района вернулось тепло
В центре Самары мужчина погиб под колесами трамвая
Появились фото с места взрыва зенитного снаряда в Чапаевске, из-за которого пострадали четверо человек
Ситуация с бюджетом напряженная: Дмитрий Азаров и Сергей Анташев обсудили казну Тольятти
В Самаре экс-полицейского проговорили к 9 годам колонии за убийство возлюбленной из табельного оружия
"Скорая не едет! Врачей не хватает!": новый министр здравоохранения Самарской области спросил жителей, что нужно делать с медициной
«КП-Самара» внесла свой вклад в повышение культурного уровня заключенных Самарской области