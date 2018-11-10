Питание светофоров в Самаре восстановили
Ранее сообщалось, что они перестали работать Московском шоссе, проспекте Кирова и улице Димитрова
Устранить неполадки удалось в течение часаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре на главной транспортной артерии города Московском шоссе и двух загруженных дорогах на проспекте Кирова и улице Димитрова днем в субботу, 10 ноября, перестали работать светофоры.
- Уважаемые автолюбители, отсутствует питание светофоров на Московском шоссе, проспекте Кирова и улице Димитрова. Организация, обслуживающая подстанцию, ведет восстановительные работы. Выбирайте пути объезда и аккуратнее на перекрёстках, - сообщили в официальном аккаунте в "Твиттере" АСУДД Самары.
Питание удалось восстановить в течение часа. Сейчас светофоры снова работают.