Питание светофоров в Самаре восстановили

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-10T13:03:03+03:00

Ранее сообщалось, что они перестали работать Московском шоссе, проспекте Кирова и улице Димитрова

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В Самаре на главной транспортной артерии города Московском шоссе и двух загруженных дорогах на проспекте Кирова и улице Димитрова днем в субботу, 10 ноября, перестали работать светофоры.

- Уважаемые автолюбители, отсутствует питание светофоров на Московском шоссе, проспекте Кирова и улице Димитрова. Организация, обслуживающая подстанцию, ведет восстановительные работы. Выбирайте пути объезда и аккуратнее на перекрёстках, - сообщили в официальном аккаунте в "Твиттере" АСУДД Самары.

Питание удалось восстановить в течение часа. Сейчас светофоры снова работают.