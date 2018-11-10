2018-11-10T13:12:04+03:00
Спорт

На матче «Крыльев Советов» с «Ахматом» на «Самара Арене» ждут около 10 000 болельщиков

За гостей на стадионе будут болеть 100 человек
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Самара Арена» уже готовится принять встречу«Самара Арена» уже готовится принять встречуФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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На матч 14 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом» на «Самара Арене» придут около 10 000 зрителей. Из них поддерживать гостей будут около 100 человек. Такие цифры приводят в пресс-службе «КС».

Те, кто не успел купить билеты на игру, могут это сделать перед матчем.

- Болельщики «Крыльев» сегодня могут приобрести билеты на матч в кассах «Самара Арены» на Gate 2 с 13:00. Запуск на стадион начнется в 16:30, - говорится в сообщении на сайте «КС».

Формы команд на игру Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Формы команд на игруФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Футболисты «Крыльев» сыграют в голубых футболках и темно-синих шортах, «Ахмат» выйдет в бело-зеленом комплекте формы.

Напомним, матч начнется в 17:30 по самарскому времени. «КП» будет вести прямую трансляцию игры со стадиона.

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