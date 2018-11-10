В Самаре прокуратура требует наказать ресурсоснабжающую организацию за то, что горожане сидят без тепла

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-10T14:05:09+03:00

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Прокуратура Кировского района Самары провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства «Предприятия тепловых сетей» и осталась недовольна.

- Установлено, что по состоянию на 10 октября инженерные сети теплоснабжения были повреждены на 58 объектах, из которых имелись повреждения на 40 тепловых вводах, в связи с чем к центральной системе теплоснабжения не было подключено 45 многоквартирных домов, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, надзорное ведомство выявило 18 повреждений из-за которых тепла не было в 72 многоэтажках в Кировском районе.

К 14 октября количество повреждений уменьшилось до 32-ух, а к 17 октября – до 17-ти.

- В нарушение требований жилищного законодательства работниками АО «Предприятие тепловых сетей» не устранены повреждения на инженерных сетях теплоснабжения, что стало причиной отсутствия теплоснабжения в 72 многоквартирных домах в период отопительного сезона. В адрес руководителя «ПТС» внесено представление, - говорится в сообщении региональной прокуратуры.