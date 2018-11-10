Пожарные потушили возгорание в промзоне «Самарской индейки»
На месте работали 10 человек личного состава и 3 единицы техники
Причину пожара выясняют специалисты.Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Утром в субботу, 10 ноября, в Самарской области в селе Ивановка произошел пожар. В районе 8:19 огонь вспыхнул на территории промышленной зоны ООО «Самарская индейка», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.
- Горело потолочное перекрытие хозяйственного корпуса на площади 40 квадратных метров. На тушение выезжало пожарно-спасательное подразделение в составе 10 человек личного состава и 3 единиц техники, - говорится в сообщении.
Локализовать возгорание удалось в 8:38, а еще через 3 минуты огонь полностью потушили.
Причину пожара выясняют специалисты. Неизвестно и какой ущерб нанес огонь.