2018-11-10T14:47:15+03:00
Происшествия

Пожарные потушили возгорание в промзоне «Самарской индейки»

На месте работали 10 человек личного состава и 3 единицы техники
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Причину пожара выясняют специалисты.Причину пожара выясняют специалисты.Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Утром в субботу, 10 ноября, в Самарской области в селе Ивановка произошел пожар. В районе 8:19 огонь вспыхнул на территории промышленной зоны ООО «Самарская индейка», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

- Горело потолочное перекрытие хозяйственного корпуса на площади 40 квадратных метров. На тушение выезжало пожарно-спасательное подразделение в составе 10 человек личного состава и 3 единиц техники, - говорится в сообщении.

Локализовать возгорание удалось в 8:38, а еще через 3 минуты огонь полностью потушили.

Причину пожара выясняют специалисты. Неизвестно и какой ущерб нанес огонь.

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