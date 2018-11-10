Появились стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ахмата» на матч 14 тура РПЛ
«Крылья Советов» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 14 тура РПЛ. Игра начнется в 17:30 по местному времени на «Самара Арене».
С первых минут у «Крыльев» на поле появятся Рыжиков, Башкиров, Самарджич, Корниленко, Чочиев, Зотов, Рохель, Антон, Ткачук, Чичерин и Канунников. По сравнению с матчем с «Уфой» наставник «КС» Миодраг Божович сделал одну замену – в старте выйдет Агустин Рохель вместо Тараса Бурлака.
В запасе остались Конюхов, Тигиев, Надсон, Соболев, Шейдаев, Тихонов, Ланин, Бурлак и Яковлев.
У «Ахмата» стартовый состав выглядит так: Городов, Плиев, Анхель, Думбия, Силва, Мохаммади, Раванелли, Семёнов, Иванов, Уциев, Митришев.
Напомним, прямую трансляцию матча со стадиона будет вести «КП-Самара».
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