2018-11-10T16:15:32+03:00
Происшествия

Состояние удовлетворительное: пострадавших при взрыве на полигоне в Чапаевске перевели в больницу в Самару

В пятницу, 9 ноября, на территории одного из полигонов взорвался снаряд
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Проверку по факту происшествия проводят следователи регионального СУ СКПроверку по факту происшествия проводят следователи регионального СУ СКФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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Четверых пострадавших при взрыве боеприпаса в Чапаевске перевели из местного медучреждения в областную клиническую больницу имени Середавина в Самаре. Состояние мужчин оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС.

- Состояние всех четырех пострадавших сейчас удовлетворительное, ранее они были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медпомощь, - цитирует издание представителя минздрава региона.

Напомним, взрыв произошел в пятницу, 9 ноября, на территории Приволжского государственного боеприпасного полигона во время утилизации боеприпасов. Подробнее о случившемся читайте на сайте kp.ru.

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