«Крылья Советов» дома проиграли «Ахмату» 1:2
«Крылья Советов» потерпели обидное поражение в 14 туре Российской премьер-лиги. В субботу, 10 ноября, на «Самара Арене» самарцы уступили грозненскому «Ахмату».
Счет в матче открыл бразильский легионер гостей Раванелли. Он замкнул прострел Уциева. Сравнял счет Максим Канунников, который перевел мяч в ворота головой после подачи Зотова. Победу «Ахмату» принес точный удар экс-игрока «КС» Олега Иванова после ошибки Паула Антона.
Таким образом, у «Крыльев» остается 14 очков. «Ахмат» же набирает 19 очков.
Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут в Москве после паузы в чемпионате Росси на игры сборных. 25 ноября на «Открытии Арене» волжан примет «Спартак».