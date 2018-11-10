«Крылья Советов» дома проиграли «Ахмату» 1:2

СЕГОДНЯ 18:25 2018-11-10T18:25:00+03:00

Матч с «Ахматом» - последний домашний в первом круге Фото: Михаил ГОРЮНОВ

На гол Канунникова гости ответили двумя точными ударами Раванелли и Иванова

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«Крылья Советов» потерпели обидное поражение в 14 туре Российской премьер-лиги. В субботу, 10 ноября, на «Самара Арене» самарцы уступили грозненскому «Ахмату».

Счет в матче открыл бразильский легионер гостей Раванелли. Он замкнул прострел Уциева. Сравнял счет Максим Канунников, который перевел мяч в ворота головой после подачи Зотова. Победу «Ахмату» принес точный удар экс-игрока «КС» Олега Иванова после ошибки Паула Антона.

Таким образом, у «Крыльев» остается 14 очков. «Ахмат» же набирает 19 очков.

Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут в Москве после паузы в чемпионате Росси на игры сборных. 25 ноября на «Открытии Арене» волжан примет «Спартак».