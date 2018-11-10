2018-11-10T19:22:49+03:00
Спорт

«Лада» обыграла венгерский «Шиофок» в Кубке Европейской гандбольной федерации

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 30:26
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ГК "Лада"Фото: ГК "Лада"
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Гандболистки тольяттинской «Лады» одержали победу в первом матче третьего раунда Кубка ЕГФ. В субботу, 10 ноября, россиянки переиграли дома венгерский «Шиофок» со счетом 30:26.

- Мы немножко не справились с игрой в первом тайме в защите и с бросками левши. Пропустили слишком много. Спасибо девочкам за проявленный характер, на бойцовских качествах они вытащили второй тайм. Хорошо, что сплотились и поймали свою игру, - отметил старший тренер тольяттинок Александр Хомутов.

Лучшим игроком встречи в составе «Лады» стала Ольга Щербак.

Ответный матч между командами пройдет 17 или 18 ноября в Венгрии.

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