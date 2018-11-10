Миодраг Божович: «Отыграться два раза в одном матче очень сложно»

СЕГОДНЯ 20:04 2018-11-10T20:04:46+03:00

Божович: «Мы сделали все, что возможно – штурмовали последние 10 минут, но сравнять счет не смогли» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал итоги матча с грозненским «Ахматом». Напомним, самарцы уступили 1:2. В составе «Крыльев» голом отметился Максим Канунников, у «Ахмата» забили Раванелли и Олег Иванов.

- Мы хорошо начали матч. В первом тайме мы совершили одну ошибку, которая привели к опасному моменту у наших ворот. Во втором тайме мы пропустили, но смогли сравнять счет. После этого опять совершили грубую ошибку. Отыгрываться два раза в одном матче очень трудно. Мы сделали все, что возможно – штурмовали последние 10 минут, но сравнять счет не смогли, - приводят слова тренера «КС» в пресс-службе клуба.

Следующий матч «Крылья» проведут только 25 ноября. В рамках заключительного тура первого круга РПЛ волжане сыграют в Москве со «Спартаком».