2018-11-10T20:29:18+03:00
Спорт

Волейбольная «Нова» обыграла «Енисей» в чемпионате России

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 3:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ВК "Нова"Фото: ВК "Нова"
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«Нова» обыграла красноярский «Енисей» в рамках 4 тура чемпионата России по волейболу среди мужчин. Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:1 и стала для волейболистов «Новы» второй победой в этом сезоне первенства страны.

Первые три партии завершились с одинаковым счетом 25:20. Только в первых двух победу праздновали волейболисты «Новы», в третьей – «Енисея». В четвертой партии подопечные Константина Брянского сумели вырвать победу 25:21.

После 4 туров «Нова» набрала 7 очков. У «Енисея» в этом сезоне нет ни одного очка, команда проиграла четвертый раз подряд.

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