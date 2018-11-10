Волейбольная «Нова» обыграла «Енисей» в чемпионате России

СЕГОДНЯ 20:29 2018-11-10T20:29:18+03:00

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 3:1

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«Нова» обыграла красноярский «Енисей» в рамках 4 тура чемпионата России по волейболу среди мужчин. Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:1 и стала для волейболистов «Новы» второй победой в этом сезоне первенства страны.

Первые три партии завершились с одинаковым счетом 25:20. Только в первых двух победу праздновали волейболисты «Новы», в третьей – «Енисея». В четвертой партии подопечные Константина Брянского сумели вырвать победу 25:21.

После 4 туров «Нова» набрала 7 очков. У «Енисея» в этом сезоне нет ни одного очка, команда проиграла четвертый раз подряд.