Начало новой рабочей недели в Самарской области будет бесснежным и морозным
Ночью температура воздуха будет опускаться до -12 градусов
Первая декада ноября была теплее средних значений на 2,5 градуса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новая рабочая неделя встретит жителей Самарской области морозами. Ночью в понедельник, 12 ноября, столбики термометров опустятся до -7, -12, а во вторник – до -6, -11. Будут дуть северо-восточный и северо-западный ветры со скоростью 5-10 метров в секунду.
Днем в понедельник и вторник воздух прогреется до -3, -8. Осадков не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС.
В воскресенье, 11 ноября, днем будет стоять похожая погода – переменная облачность, без осадков и -3, -8.
При этом первая декада ноября была теплее средних значений на 2,5 градуса.