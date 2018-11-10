2018-11-10T20:44:59+03:00
Общество

Начало новой рабочей недели в Самарской области будет бесснежным и морозным

Ночью температура воздуха будет опускаться до -12 градусов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Первая декада ноября была теплее средних значений на 2,5 градуса.Первая декада ноября была теплее средних значений на 2,5 градуса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новая рабочая неделя встретит жителей Самарской области морозами. Ночью в понедельник, 12 ноября, столбики термометров опустятся до -7, -12, а во вторник – до -6, -11. Будут дуть северо-восточный и северо-западный ветры со скоростью 5-10 метров в секунду.

Днем в понедельник и вторник воздух прогреется до -3, -8. Осадков не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС.

В воскресенье, 11 ноября, днем будет стоять похожая погода – переменная облачность, без осадков и -3, -8.

При этом первая декада ноября была теплее средних значений на 2,5 градуса.

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