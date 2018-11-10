2018-11-10T21:54:33+03:00
Спорт

Самарское «Динамо» вырвало победу у «Ухты» на последней минуте в чемпионате России по мини-футболу

Встреча завершилась со счетом 6:5
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ассоциация мини-футбола РоссииФото: ассоциация мини-футбола России
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Самарское «Динамо» обыграло «Ухту» в рамках 7 тура мини-футбольной Суперлиги. Встреча проходила в Ухте и завершилась со счетом 6:5 в пользу волжан.

В начале второго тайма «Динамо» проигрывало 0:3. Переломил ход встречи Максим Смирнов, а благодаря голам Артура Мелконяна и Георгия Потехина гости счет сравняли. После этого «Ухта» снова ринулась забивать. Вперед хозяев вывел точный удар Дениса Поварова, а совсем скоро Александр Дунец забил пятый гол «Ухты». Интригу в матч вернул дубль Андрея Заболонкова – 5:5.

Победу «Динамо» вырвало на последней минуте матча. Владимир Гончаров переиграл защиту соперника и отправил мяч аккуратно под перекладину – 6:5.

Второй матч 7 тура команды сыграют в воскресенье, 11 ноября, также в Ухте.

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