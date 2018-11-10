«Самара» обыграла «Зенит-Фарм» в матче баскетбольной Суперлиги

10 Нояб. 22:52 2018-11-10T22:52:14+03:00

Нащупать свою игру волжане смогли только во второй половине матча

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Баскетбольный клуб «Самара» завершил выездную серию победой в Санкт-Петербурге над клубом «Зенит-Фарм» 90:68, сообщает пресс-служба волжан.

Первая четверть закончилась с минимальным перевесом хозяев – 19:18. Во втором периоде после небольшого спада «Самара», кажется, начала набирать обороты, однако хозяева не дали волжанам подобраться к себе слишком близко и к большому перерыву оторвались на 4 очка – 41:37.

Все изменилось во второй половине матча. Благодаря 9 очкам Антона Глазунова «Самара» вырвалась вперед. «Зенит» попробовал догнать – не получилось. К концу четверти гости вели +14, а в четвертом периоде самарцы уверенно довели игру до победы – 90:68.

Следующие три матча «Самара» проведет дома. Ближайший – 15 ноября против МБА в рамках Кубка России.