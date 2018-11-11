«Крылья Советов» подарили полузащитнику «Ахмата» Олегу Иванову леща

СЕГОДНЯ 08:31 2018-11-11T08:32:04+03:00

Такой подарок ему самарцы сделали после поражения в матче

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Полузащитник грозненского клуба «Ахмат» Олег Иванов увезет с собой из Самары не только победу над «Крыльями Советов», но и подарок от них — волжского леща и пиво.

Такой презент самарский клуб вручил полузащитнику «Ахмата» сразу после матча и написал об этом в соцстях.

- Всегда рады видеть Олега Иванова в Самаре. Надеемся, что после этого волжского подарочного набора он будет меньше "огорчать" самарских болельщиков, - написано в Твиттере клуба.

Напомним, матч «Крылья Советов» - «Ахмат» прошел 10 ноября на «Самара-Арене». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненцев, а автором решающего гола стал Олег Иванов.

Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут в Москве после паузы в чемпионате Росси на игры сборных. 25 ноября на «Открытии Арене» волжан примет «Спартак».

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