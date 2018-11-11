В Самаре мужчина сел за руль пьяным и теперь может попасть в тюрьму
На днях в Красноглинсокм районе Самары задержали 29-летнего нетрезвого водителя. Он управлял автомобилем ВАЗ-21310 и не заботился о соблюдении Правил дорожного движения. За одно из нарушений его остановили полицейские.
- При общении правоохранители заметили, что от автомобилиста исходит резкий запах алкоголя и предложили пройти ему медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Пройдённое исследование подтвердило предположения полицейских, - сообщили в управлении МВД России по Самарской области.
Мужчина оказался безработным жителем Самары. Далее, в ходе проверки личности автомобилиста, выяснилось, что он уже привлекался к административной ответственности в феврале прошлого года.
По этой причине в отношении нарушителя в этот раз уже было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.