В Самаре мужчина сел за руль пьяным и теперь может попасть в тюрьму

СЕГОДНЯ 12:35 2018-11-11T12:35:01+03:00

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На днях в Красноглинсокм районе Самары задержали 29-летнего нетрезвого водителя. Он управлял автомобилем ВАЗ-21310 и не заботился о соблюдении Правил дорожного движения. За одно из нарушений его остановили полицейские.

- При общении правоохранители заметили, что от автомобилиста исходит резкий запах алкоголя и предложили пройти ему медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Пройдённое исследование подтвердило предположения полицейских, - сообщили в управлении МВД России по Самарской области.

Мужчина оказался безработным жителем Самары. Далее, в ходе проверки личности автомобилиста, выяснилось, что он уже привлекался к административной ответственности в феврале прошлого года.

По этой причине в отношении нарушителя в этот раз уже было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.