2018-11-11T14:05:15+03:00
Общество

В Сызрани рыбак застрелил щуку-гиганта и накормил многодетную семью

Вес щуки превысил 10 килограммов
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сызранские рыбаки в очередной раз порадовали крупным уловом, и не просто крупным, а гигантским. В ночь с пятницы на субботу, 10 ноября, житель Сызрани Павел Шпилев отправился на подводную рыбалку на Волгу в районе совхоза «Комсомолец».

Он подводный охотник, в спецкостюме ныряет на задержке дыхания. И вот очередной раз нырнув на совсем небольшую глубину, он увидел такого "крупномера", выстрелил из ружья для подводной охоты с гарпуном и попал, - рассказывает со слов рыбака его жена Татьяна Шпилева. - Щука, как любой загнанный зверь в такой ситуации, стала отчаянно сопротивляться, долго его тащила. Почувствовав, что она слегка ослабла, муж обхватил её немалое туловище рукой и насадил на кукан.

Длина улова оказалась около 1 метра 25 сантиметров, а вес превысил десять килограммов.

- Это настоящий монстр, - восклицает Татьяна. - Себе его не оставили, продали знакомой многодетной семье.

Решили, что многодетную семью такая рыбина порадует больше. Сумму, которую удалось выручить за щуку-гиганта, оставили в секрете.

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