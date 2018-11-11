Капот сложился пополам: в Самаре Лада Калина влетела в столб

СЕГОДНЯ 15:19 2018-11-11T15:19:35+03:00

В результате ДТП пострадали несколько человек

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Рано утром в воскресенье, 11 ноября, в Самаре недалеко от аэропорта «Курумоч» в поселке Береза произошла серьезная автомобильная авария.

Как сообщает «Ночной патруль», ДТП случилось около 4 часов утра в четвертом квартале поселка. Синяя Лада Калина на немалой скорости врезалась в световую опору.

По данным активистов «Ночного патруля» водитель отечественного автомобиля был пьян. В таком состоянии он не смог справится с управлением и влетел в столб.

Вместе с ним в машине находили еще несколько человек. Все они получили различные травмы.

- В результате происшествия в больницу был доставлен пассажир с переднего сиденья, которому диагностировали травмы обоих ног, - отметили в «Ночном патруле».

Пассажиры, находившиеся на задних сидениях получили травмы головы. Сам виновник происшествия от госпитализации отказался.