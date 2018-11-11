Иностранец может полгода провести за решеткой в Самарской области за поддельный документ на прицеп

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-11T16:20:06+03:00

За использование подложного документа на него заведено уголовное дело

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В Самарской области автомобилист попался с поддельными документами на прицеп к транспортному средству. 32-летнего мужчину, управлявшего автомобилем «Опель Зафира» остановили за нарушение правил дорожного движения на 981 км автодороги М-5 «Урал» около села Зеленовка.

Водитель предъявил сотрудникам полиции документы. Один из них - свидетельство о регистрации прицепа - вызвал у полицейских сомнения в подлинности.

Подозрительный документ сотрудники органов внутренних дел изъяли и направили на экспертизу. Исследование показало, что данное свидетельство на прицеп является поддельным.

Мужчине, который предъявил этот документ теперь грозит уголовная ответственность. По данным регионального управления МВД, подозреваемый – 32-летний житель ближнего зарубежья, в настоящее время нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев. Следствие продолжается.