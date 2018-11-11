2018-11-11T17:24:54+03:00
Общество

Корреспондент «Комсомольской правды-Самара» Мария Шестерикова стала победительницей конкурса «Студент года-2018»

Среди студентов области наша коллега оказалась лучшей в номинации «журналист года»
Вера ЦЫГАНКОВА
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Поздравляем нашу коллегу Марию Шестерикову с победой!Поздравляем нашу коллегу Марию Шестерикову с победой!Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В воскресенье, 11 ноября, в Самаре подвели итоги конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года — 2018». Церемония награждения проходила в комплексе «МТЛ Арена». За ней наблюдали более двух тысяч зрителей.

В этом году в конкурсе «Студент года-2018» приняли участие 480 человек, учащиеся вузов и ссузов региона.

Каждый их них уже выделился среди своих сверстников и уже успел проявить себя в научной, творческой, спортивной или других сферах.

Лучших из них выбирали в тринадцати номинациях. Победительницей одной из них «Журналист года» стала корреспондент «Комсомольской правды-Самара» и ведущая новостей на радио «КП-Самара» 98.2 FM Мария Шестерикова.

- Я второй год участвую в конкурсе, и в прошлый раз стала только лауреатом. В этом году не хотела подавать вообще, но в последний момент подала документы. Как оказалось, не зря. Очень рада победе. Когда вернулась на место, даже не могла диплом держать - руки тряслись., - поделилась эмоциями Мария.

Кроме аплодисментов и золотистого диплома, победительнице вручили экшн-камеру.

От всей души поздравляем свою коллегу с этой победой и желаем новых успехов и достижений!

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