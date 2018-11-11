В Самаре подрядчики просрочили капитальный ремонт шести многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 18:15 2018-11-11T18:15:03+03:00

И по итогам прокурорской проверки это не все нарушения

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Самарская прокуратура выявила ряд нарушений при капитальном ремонте домов в Кировском районе города. Речь идет о жилых многоквартирных зданиях по адресам: пр-кт Карла Маркса, 412 А, ул. Ташкентская, 86, Московское шоссе, 18 км, 35, ул. Земеца, 26, ул. Свободы, 174 и ул. Севастопольская, 28.

В нарушение требований жилищного законодательства Фонд капитального ремонта Самарской области не обеспечен надлежащий контроль за деятельностью подрядных организаций, которые осуществляли работы по капремонту указанных домов, - отметили в региональной прокуратуре.

В отсутствии пристального контроля подрядчики нарушили сроки выполнения работ. Кроме того, одна из подрядных организаций ООО «Профстрой», отступила от проекта при замене отопительных труб в доме № 80 по проспекту Металлургов.

Прокуратура внесла представление в адрес Фонда капитального ремонта об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения. Доделывать капитальный ремонт в указанных домах Кировского района и устранять все нарушения будут под контролем прокуратуры области.