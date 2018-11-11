В Самарской области завершили ремонт трассы от Самары до границы с Казахстаном

11 Нояб. 22:35 2018-11-11T22:35:40+03:00

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В Самарской и Оренбургской областях привели в порядок 155 км федеральных трасс. Об этом сообщила подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор».

Как сообщается на сайте организации, наибольший объем работ – 113 км – выполнен на трассе М-5 «Урал». В частности в Самарской области капитально отремонтирован участок подъезда от М-5 к Ульяновску. Там было устроено новое дорожное покрытие, укреплены обочины, замены барьерные ограждения и остановки.

Также отмечается, что в рамках работ по ремонту федеральных дорог, было выполнено устройство защитных слоев дорожного полотна на подъездах к Самаре и Оренбургу и на трех транспортных развязках на отрезке от аэропорта «Курумоч» до Самары.

- Программа ремонта на федеральной дороге А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном выполнена на 100%, - сообщают в «Поволжуправатодоре». - В Самарской области завершен капитальный ремонт с 78 по 105 км.

Некоторые работы сейчас в самом разгаре. А именно, на 974-м км автомагистрали в Тольятти продолжается строительство трехуровневой развязки. В настоящее время на объекте ведется переустройство железнодорожных коммуникаций. Кроме того, рабочие заменяют оконные конструкций в жилых домах, фасад которых выходит на возводимую эстакаду.