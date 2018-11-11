2018-11-11T22:35:40+03:00
Общество

В Самарской области завершили ремонт трассы от Самары до границы с Казахстаном

За последнее время в регионе отремонтировали десятки километров федеральных дорог
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: m5-ural.ruФото: m5-ural.ru
Изменить размер текста:

В Самарской и Оренбургской областях привели в порядок 155 км федеральных трасс. Об этом сообщила подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор».

Как сообщается на сайте организации, наибольший объем работ – 113 км – выполнен на трассе М-5 «Урал». В частности в Самарской области капитально отремонтирован участок подъезда от М-5 к Ульяновску. Там было устроено новое дорожное покрытие, укреплены обочины, замены барьерные ограждения и остановки.

Также отмечается, что в рамках работ по ремонту федеральных дорог, было выполнено устройство защитных слоев дорожного полотна на подъездах к Самаре и Оренбургу и на трех транспортных развязках на отрезке от аэропорта «Курумоч» до Самары.

- Программа ремонта на федеральной дороге А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном выполнена на 100%, - сообщают в «Поволжуправатодоре». - В Самарской области завершен капитальный ремонт с 78 по 105 км.

Некоторые работы сейчас в самом разгаре. А именно, на 974-м км автомагистрали в Тольятти продолжается строительство трехуровневой развязки. В настоящее время на объекте ведется переустройство железнодорожных коммуникаций. Кроме того, рабочие заменяют оконные конструкций в жилых домах, фасад которых выходит на возводимую эстакаду.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Самарой фура смяла иномарку и снесла отбойник
В Самаре подрядчики просрочили капитальный ремонт шести многоквартирных домов
Корреспондент «Комсомольской правды-Самара» Мария Шестерикова стала победительницей конкурса «Студент года-2018»
Иностранец может полгода провести за решеткой в Самарской области за поддельный документ на прицеп
Капот сложился пополам: в Самаре Лада Калина влетела в столб
По факту нападения на главу московского Росимущества в Самаре возбуждено уголовное дело
В Сызрани рыбак застрелил щуку-гиганта и накормил многодетную семью
В Самаре мужчина сел за руль пьяным и теперь может попасть в тюрьму
В Самаре на чиновника Росимущества напали в собственном доме и ранили его ножом
«Крылья Советов» подарили полузащитнику «Ахмата» Олегу Иванову леща
«Самара» обыграла «Зенит-Фарм» в матче баскетбольной Суперлиги
Самарское «Динамо» вырвало победу у «Ухты» на последней минуте в чемпионате России по мини-футболу
Начало новой рабочей недели в Самарской области будет бесснежным и морозным
Волейбольная «Нова» обыграла «Енисей» в чемпионате России
Миодраг Божович: «Отыграться два раза в одном матче очень сложно»
«Лада» обыграла венгерский «Шиофок» в Кубке Европейской гандбольной федерации
«Крылья Советов» дома проиграли «Ахмату» 1:2
Состояние удовлетворительное: пострадавших при взрыве на полигоне в Чапаевске перевели в больницу в Самару
Появились стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ахмата» на матч 14 тура РПЛ
Пожарные потушили возгорание в промзоне «Самарской индейки»
В Самаре прокуратура требует наказать ресурсоснабжающую организацию за то, что горожане сидят без тепла
«Приходится обходить по грязи»: на воротах Парка Металлургов со стороны бассейна забыли сделать калитку
На матче «Крыльев Советов» с «Ахматом» на «Самара Арене» ждут около 10 000 болельщиков
Питание светофоров в Самаре восстановили
Молодежка «Крыльев Советов» обыграла «Ахмат»
В Сызрани в гараже у местного жителя нашли 1,7 кг наркотической смеси