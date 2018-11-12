Роскосмос откажется от самарской ракеты «Союз-ФГ» в конце 2019 года

СЕГОДНЯ 08:33 2018-11-12T08:36:03+03:00

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах по эксплуатации самарских ракет. По его словам, в 2020 ракету-носитель «Союз ФГ» сменит «Союз-2.1.а». Об этом он сообщил в своем Твиттере.

- В конце 2019 года завершается эксплуатация ракеты-носителя «Союз ФГ». С января 2020 года транспортный пилотируемый корабль «Союз МС» будет летать на ракете-носителе «Союз-2.1.а», - отметил Дмитрий Рогозин.

Также он рассказал, что и на космодроме Байконур, и на космодроме Восточный продолжается эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций. Кроме того, на Байконуре продолжат использовать эту ракету в пилотируемом варианте с кораблем «Союз МС».

Напомним, что последний запуск ракеты-носителя «Союз ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» прошел неудачно. Через некоторое время после старта произошла авария носителя. Экипажу корабля пришлось совершать аварийную посадку в Казахстане. Экипаж - российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг - не пострадал. В дальнейшем стало известно, что причиной аварии стала ошибка при сборке ракеты на Байконуре.