«Динамо» Самара обыграло «Ухту» во втором матче 7 тура чемпионата России по мини-футболу

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-12T09:18:34+03:00

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Самарское «Динамо» второй раз победило «Ухту» в рамках 7 тура чемпионата России по мини-футболу. Причем все голы в матче забивали футболисты гостей. По дублю оформили Никита Шевчук и Андрей Заболонков, а помог «Ухте» не проиграть всухую автогол Георгия Потехина.

Напомним, в первом матче самарцы обыграли «Ухту» со счетом 6:5. Вырвали победу самарцы на последней минуте.

- Считаю, что сегодня мы заслуженно победили. Но для этого пришлось предпринять максимум усилий. Во второй игре, особенно когда мы выигрываем первую, у нас появляются проблемы психологического характера. Сегодня мы смогли их преодолеть.Очень непросто в спаренных играх набирать шесть очков, какой бы соперник не был. Мы это делаем второй раз в этом сезоне. Хотелось бы этого добиться еще, - цитирует главного тренера «Динамо» Максима Горбунова пресс-служба «Ухты».

Благодаря двум победам волжане поднялись на 5 место в турнирной таблице Суперлиги. «Ухта» осталась на последнем месте.