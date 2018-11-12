2018-11-12T09:46:09+03:00
Происшествия

В Сызрани сиделка за несколько дней обчистила квартиру инвалида

У женщины не осталось на выпивку со знакомым, и она решила распродать вещи подопечного
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские задержали злоумышленницуПолицейские задержали злоумышленницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани предстанет перед судом 37-летняя местная жительница, которую обвиняют в краже имущества инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, женщина устроилась сиделкой для пенсионера, который по состоянию здоровья не может вставать. Мужчина проживал вместе со своей дочерью, а его квартира пустовала. Поскольку сиделка жила слишком далеко от своего подопечного, ей разрешили пожить в пустующей квартире. Однако через некоторое время женщина перестала приходить к пенсионеру. Его дочь решила узнать, в чем проблема, и наведалась к ней в гости. Когда женщина пришла в квартиру отца, то увидела там застолье — сиделка вместе с неизвестным мужчиной распивала там спиртные напитки. Кроме того, выяснилось, что из жилища пропала часть имущества.

В дальнейшем сиделка рассказала, что сдала чужие вещи в ломбард, а вырученные деньги — 30 тысяч рублей — она решила потратить на выпивку со знакомым. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время правоохранители завершили его расследование и направили на рассмотрение в суд.

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