Как в цифровую эпоху сделать бизнес сверхэффективным

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-12T10:06:10+03:00

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14 ноября в отеле «Holiday Inn Самара» состоится Российский управленческий форум «Digital-трансформация». Генеральный партнер мероприятия, компания «МегаФон», представит новейшие цифровые решения – в частности, работу умного ЖКХ на основе сети NB-IoT. Кроме того, предложит участникам посетить самарский Центр обработки данных, чтобы оценить масштаб сети, обеспечивающей «цифровой прорыв» десяткам тысяч своих государственных и бизнес-клиентов.

В первый день форума более 300 участников из Самары, Казани, Оренбурга, Саратова и Ульяновска смогут узнать о новых цифровых технологиях, повышающих точность управленческих решений, личную и корпоративную эффективность, построить маркетинг на основе «больших данных», снизить затраты на ИТ-инфраструктуру и решить другие задачи, актуальные в период построения цифровой экономики.

Увидеть технологии МегаФона в действии гостям предложат прямо на форуме. В отеле «Holiday Inn Самара» будет запущена сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things- англ.) - узкополосный Интернет вещей. С помощью этой технологии организуется контроль над большим количеством удаленных устройств, оснащенных SIM-картами. Оператор продемонстрирует решение для сферы ЖКХ – онлайн-передачу данных с приборов учета в «Личный кабинет» клиента (например, управляющей компании или ресурсоснабжающей организации). Также на площадке форума будет работать стенд «Управляй в одно касание», где специалисты МегаФона презентуют цифровые VAS-услуги для бизнеса.

Экспертами выступят руководители крупнейших компаний РФ, совершивших прорыв в бизнесе благодаря цифровым технологиям, и представители правительства региона. Так, с докладом о роли государства в цифровой трансформации экономики выступит Станислав Казарин, врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области.

МегаФон, как один из пионеров Digital-трансформации, будет представлен сразу тремя спикерами. Алексей Гончаров, руководитель по правовой поддержке Поволжского региона, расскажет о применении в российских компаниях роботов-юристов. Вадим Табаков, директор по продажам oneFactor, представит инновационную облачную платформу для управления ритейл-сетями. А Павел Иванченко, руководитель по внедрению и развитию M2M/IoT, выступит с докладом «Цифровое предприятие. Практические решения МегаФона».

«Новые цифровые технологии – такие, как Big Data или Интернет вещей – можно «развернуть» к бизнесу любого профиля и масштаба. Мы можем разработать индивидуальное решение для бизнеса любого масштаба практически под любые задачи – от небольших фирм до гигантов рынка, производственных предприятий и государственных организаций. В любом случае результат – экономия времени и ресурсов, повышение эффективности – будет ощутимым», – комментирует директор Поволжского филиала компании «МегаФон» Владимир Карпушкин.

Знакомство с универсальными цифровыми технологиями МегаФона участники форума продолжат во время экскурсии в Центр обработки данных оператора. Ресурсы ЦОД, одного из крупнейших Data-центров России, позволяют не просто хранить огромные массивы информации и предоставлять клиентам облачные услуги. Здесь работает Единый центр управления сетью «Восток», обслуживающий сети в Поволжье и Сибири. Сейчас самарская площадка ЕЦУС также принимает ответственность за Дальневосточный и Кавказский филиалы. Участники форума «Digital трансформация» увидят, как сверхсовременная инфраструктура оператора становится основой для масштабной цифровой трансформации бизнеса клиентов МегаФона.