2018-11-12T10:08:29+03:00
Общество

В Самарской области полицейские два часа искали заблудившегося в лесу грибника

Мужчину нашли в 4 км от села Рождествено
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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На днях в дежурную часть пункта полиции по Волжскому району позвонил мужчина и попросил о помощи. Он рассказал, что пошел в лес за грибами и заблудился.

На поиски грибника были направлены личный состав пункта полиции, спасатели, представители администрации села Рождествено и нацпарка «Самарская Лука», а также спецтехника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Примерно через два часа поисков мужчину удалось найти. Его обнаружили недалеко от озера Широкое в четырех километрах от села Рождествено.

Полицейские напоили грибника чаем. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась. Мужчина рассказал, что приехал к матери в гости из Самары и решил сходить в лес за грибами, однако из-за своей невнимательности и сумерек заблудился.

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