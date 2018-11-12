В Самарской области полицейские два часа искали заблудившегося в лесу грибника

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-12T10:08:29+03:00

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На днях в дежурную часть пункта полиции по Волжскому району позвонил мужчина и попросил о помощи. Он рассказал, что пошел в лес за грибами и заблудился.

На поиски грибника были направлены личный состав пункта полиции, спасатели, представители администрации села Рождествено и нацпарка «Самарская Лука», а также спецтехника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Примерно через два часа поисков мужчину удалось найти. Его обнаружили недалеко от озера Широкое в четырех километрах от села Рождествено.

Полицейские напоили грибника чаем. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась. Мужчина рассказал, что приехал к матери в гости из Самары и решил сходить в лес за грибами, однако из-за своей невнимательности и сумерек заблудился.