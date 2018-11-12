2018-11-12T10:30:24+03:00
Спорт

Дмитрий Азаров: «Вакханалию в «Крыльях» надо было прекращать»

Губернатор Самарской области прокомментировал смену руководства в футбольном клубе и отставку Андрея Тихонова
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По словам губернатора, его не устраивали селекционная и трансферная политики клубаПо словам губернатора, его не устраивали селекционная и трансферная политики клубаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Губернатор Самарской области прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова и назначение Миодрага Божовича. Слова главы региона приводят «Известия».

- Разумеется, мы ценим то, что Андрей Тихонов сделал для «Крыльев Советов» и Самарской области и как футболист, и как тренер. Он вернул команду в Премьер-лигу, и об этом мы никогда не забудем. Но результаты на старте этого сезона были неудовлетворительные, поэтому было решено пойти на кадровые перестановки. Рассчитываем, что Миодраг Божович сумеет в полной мере реализовать свой талант и команда порадует болельщиков игрой и победами, - сказал Дмитрий Азаров.

Кроме того, глава региона рассказал о том, почему в «КС» решили сменить руководство. По словам губернатора, его не устраивали селекционная и трансферная политики клуба. Важная причина кадровых перестановок – ситуация с выпускниками академии Коноплева, которые сначала оказались в «Крыльях», а через несколько дней – в других клубах.

- Отдельная тема, к которой стоит очень внимательно присмотреться: выпускники академии Коноплева попадали в «Крылья Советов», а через три дня оказывались в других клубах. Эту вакханалию надо было прекращать, - заявил Азаров.

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