Под Самарой «семерка» превратилась в месиво после столкновения с грузовой «Газелью»

СЕГОДНЯ 10:32 2018-11-12T10:33:33+03:00

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Утром в понедельник, 12 ноября, в районе поселка Алексеевка произошли сразу два серьезных ДТП. В первом случае столкнулись грузовая «Газель» и ВАЗ-2107, а во втором автомобили Lifan, Hyundai и Lada. Об этом сообщает группа «ДТП Самара».

"Семерка" влетела в стоящий грузовикФото: vk.com

По предварительным данным, за рулем «семерки» находился 70-летний мужчина. Он не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине фургон. После удара легковушке снесло крышу и ее буквально согнуло пополам. К счастью, пенсионер выжил, но его увезли в больницу.

Недалеко от первого ДТП произошла еще одна авария с участием трех автомобилейФото: vk.com

Что касается второго ДТП, то оно, скорее всего, произошло из-за того, что водители отвлеклись на аварию с участием «семерки» и «Газели». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.