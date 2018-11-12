2018-11-12T10:48:23+03:00
Общество

В Самаре 58 пожарных тушили кровлю дома на улице Современной

На борьбу с огнем у сотрудников МЧС ушло около полутора часов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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Вечером в воскресенье, 11 ноября, в Кировском районе Самары произошел серьезный пожар. На улице Современной загорелась кровля частного дома.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 22:35. На место происшествия выезжали 58 пожарных и 17 единиц техники. К моменту их прибытия огонь уже охватил не только кровлю дома, но и надворные постройки. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 23:31, а полностью его потушить в 00:13. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

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