2018-11-12T11:10:33+03:00
Общество

Автобусы до Южного города начнут ходить чаще

Перевозчику поручили уменьшить интервал движения а выделить дополнительные автобусы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жители Южного города жалуются, что на автобусах № 401 практически невозможно уехатьЖители Южного города жалуются, что на автобусах № 401 практически невозможно уехатьФото: Соцсети
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В Самаре пересмотрят расписание движения автобусных маршрутов до микрорайона Южный город. Сделать это решили после многочисленных жалоб местных жителей.

- Маршрут №401 работает отвратительно. Автобусов не хватает: утром на работу невозможно уехать, а вечером интервал 30 минут, - возмутились жители.

На данную проблему отреагировало министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По словам представителей ведомства, перевозчику поручили уменьшить интервал движения автобусов в часы пик с 20 до 10 минут, а также выделить дополнительные машины.

- Соблюдение водителями графиков движения автобусов будет взято на особый контроль. Кроме того, необходимо назначить линейного диспетчера в Южный город. Он будет следить за контрольным отправлением, соблюдением интервала движения и фотофиксацией, - отметили в минтрансе.

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