Автобусы до Южного города начнут ходить чаще
В Самаре пересмотрят расписание движения автобусных маршрутов до микрорайона Южный город. Сделать это решили после многочисленных жалоб местных жителей.
- Маршрут №401 работает отвратительно. Автобусов не хватает: утром на работу невозможно уехать, а вечером интервал 30 минут, - возмутились жители.
На данную проблему отреагировало министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По словам представителей ведомства, перевозчику поручили уменьшить интервал движения автобусов в часы пик с 20 до 10 минут, а также выделить дополнительные машины.
- Соблюдение водителями графиков движения автобусов будет взято на особый контроль. Кроме того, необходимо назначить линейного диспетчера в Южный город. Он будет следить за контрольным отправлением, соблюдением интервала движения и фотофиксацией, - отметили в минтрансе.