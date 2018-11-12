2018-11-12T11:23:58+03:00
Умные вещи

В самарских отелях заработает новое приложение Smart TV от Ростелекома

Подключать "умное телевидение" теперь будет можно без ТВ-приставки
Кирилл КАРИМОВ
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«Ростелеком» разработал и запустил новое приложение сервиса Smart TV для крупного, среднего и малого гостиничного бизнеса. Приложение позволяет подключить услугу «Телевидение для гостиниц» в считанные минуты и без использования ТВ-приставки.

Решение реализовано на профессиональных телевизорах гостиничной серии и позволяет подключать пакеты каналов, воспроизводить клиентский контент на специальном информационном канале, подключать и отключать дополнительные тематические каналы по желанию гостей отеля. Для управления услугой достаточно ТВ-пульта и техническая поддержка решения работает в круглосуточном режиме. «Ростелеком» предоставляет телевизоры на уникальных для рынка условиях: клиент может купить необходимое количество телевизоров как сразу, так и в рассрочку до 2 лет, что позволяет компаниям среднего и малого бизнеса снизить затраты на подключение услуги.

«Приложение Smart TV делает услуги «Ростелекома» доступнее для бизнеса: сервис легко подключить, он многофункциональный, надежный и недорогой. Использование Smart TV в гостиничном секторе дает клиентам «Ростелекома» конкурентные преимущества: качественный и интересный ТВ-контент, гарантированную техническую поддержку с возможностью выезда специалиста, персонализацию решения как на уровне функционала сервиса, так и уровне интерфейса», — комментирует запуск услуги Данила Бурметьев, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома».

Решение Smart TV можно интегрировать в информационную систему отеля, что позволит централизованно управлять сервисом, например, автоматически включать Smart TV в момент заселения гостя, отправлять персонализированное приветствие на экран телевизора и многое другое.

«Интерактивное ТВ для гостиниц» — специальное решение, ориентированное на гостиницы, которое позволяет за несколько часов организовать подключение ТВ каналов и получение легального видео-контента. В рамках сервиса заказчик может настроить специальные информационные страницы, организовать рекламные включения или ТВ-канал с собственным контентом. Для показа на объектах туриндустрии «Ростелеком» предлагает пакеты «Стандарт», «Люкс» и «Престиж», которые включают популярные эфирные и тематические телеканалы. Организовать ТВ-показ можно как в частных, так и в общественных помещениях отелей.

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