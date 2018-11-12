В ГБУЗ СОКВД самарцам помогут справиться с заболевания мочеполовой системы

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-12T11:27:04+03:00

Вот уже более 90 лет Самарский областной кожно-венерологический диспансер заботится о здоровье жителей области

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К урологическим болезням относится целая группа разных нарушений и воспалительных процессов в органах мочеполовой системы. Без своевременного лечения подобные заболевания могут привести к тяжелым последствиям, в том числе к нарушениям в работе выделительной системы, бесплодию и даже онкологическим патологиям. При первых же подозрениях лучше проконсультироваться со специалистом.

Уролог - врач узкого профиля, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой патологий мочеполовой системы: почек, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, предстательной железы у мужчин. Вопреки бытующему мнению, среди пациентов этого специалиста - не только мужчины, женщины на приём к урологу приходят ничуть не реже.

На базе ГБУЗ СОКВД ведёт приём врач дерматовенеролог, уролог Андрей Васильченко.

Записаться на прием вы можете по телефону 8 (846) 333-57-06. Чётные числа - с 8.00 до 14.00, нечетные числа - с 14.00 до 20.00.