В Самаре улицу Красноармейскую затопило из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-12T11:27:21+03:00

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Утром в понедельник, 12 ноября, в Ленинском районе Самары произошла коммунальная авария. Там из-за утечки на водоводе холодная вода устремилась на проезжие части улиц Самарской, Красноармейской, Садовой и Ленинской. Больше всего затопило улицу Красноармейскую. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

По словам представителей Самарских коммунальных сетей, они уже знают о случившемся, правда, точное место утечки еще не определено. В связи с этим на время проведения необходимых работ было принято решение отключить воду в домах № 19, 21 и 25 по улице Рабочей. Для жителей этих домов уже установили бойлер с водой. Его разместили возле дома № 21 по улице Рабочей.