Жителям Самары предлагают скинуться на шагоходы

СЕГОДНЯ 11:58 2018-11-12T11:58:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученые Самарского политеха совместно с музеем «Самара Космическая» и дизайнерской студией «АДМ РАДИЗАЙН» разработали проект «Альба Капра», который в переводе означает «белая коза». Он представляет собой три сборные шагающие модели: Ларифуга, Капра и Бипед. Первые две конструкции уже удалось протестировать. А вот третью, более сложную — Бипед — только предстоит изготовить. Ученые планируют собрать на нее необходимые средства с помощью краудфандинговой платформы, где уже был запущен проект.

Ларифуга — это прототип ходячего офиса. Она может стать основой будущей гелиолитографической лаборатории для строительства на Луне. Управлять ею можно с помощью перчатки-джойстика. Бипед тоже представляет собой ходячий офис, который передвигается на двух ногах. Внешне эта конструкция немного похожа на избушку на курьих ножках.

Капра представляет собой квадропод, который управляется дистанционно. Робот сделан в виде белой козы. Он оснащен тремя двигателями, один из которых отвечает за движение козы вперед-назад, второй — за поворот корпуса, а третий — поднимает и опускает голову и рога.

Как отмечают разработчики проекта, «Альба Капра» управляется дистанционно с помощью специального приложения. Робот может непрерывно ходить в течение 30-40 минут. Передвигается он со скоростью 2-3 км/ч.