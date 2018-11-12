2018-11-12T12:28:44+03:00
Общество

Осталось четверо: появился шорт-лист кандидатов на донаименование аэропорта Курумоч

Александр Анюков и Владимир Ленин в финальный список не вошли
Анастасия ФИЛАТОВА
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Финальное голосование по выбору дополнительного имени самарскому аэропорту стартует 12 ноябряФинальное голосование по выбору дополнительного имени самарскому аэропорту стартует 12 ноябряФото: Архив "КП"
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Стал известен шорт-лист кандидатов на донаименование самарского аэропорта Курумоч. В список финалистов вошли четыре имени: конструкторы Сергей Королев и Николай Кузнецов, основатель Тольятти Василий Татищев и режиссер Эльдар Рязанов. Информация об этом в понедельник, 12 ноября, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Напомним, что изначально на конкурс были предложены 10 «кандидатов»: конструкторы Сергей Королев, Дмитрий Козлов и Николай Кузнецов, основатель Самары Григорий Засекин, губернатор Григорий Аксаков, художник Илья Репин, писатель Алексей Толстой, режиссер и сценарист Эльдар Рязанов, основатель Тольятти Василий Татищев и композитор Дмитрий Шостакович. В дальнейшем этот список пополнили имена вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и футболиста Александра Анюкова.

Сегодня, 12 ноября, стартует финальное голосование. Оно будет проходить на сайте ВеликиеИмена.рф, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и на специальных постах волонтеров. Результаты голосования станут известны 5 декабря.

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