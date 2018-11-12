На стройплощадке "Южный город-2" двое рабочих насмерть отравились газом

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-12T12:36:19+03:00

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В Самарской области правохранители начали доследственную проверку по факту гибели двоих рабочих на стройплощадке в микрорайоне Южный город-2. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, тела мужчин были обнаружены в минувшую пятницу, 9 ноября, примерно в 12 часов в тепловой камере. Погибшими оказались 35-летний и 30-летний мужчины. По предварительной версии, рабочие погибли от отравления газом при проведении работ на объекте.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.