В Самарской области нашли мать, утопившую новорожденную дочку в озере

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-12T12:49:13+03:00

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В Самарской области правоохранители нашли мать, которая выбросила в озеро своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, тело малыша было найдено в озере в поселке Березовый Гай Волжского района днем в минувшую пятницу, 9 ноября. Мать младенца была объявлена в розыск. Как стало известно, следователям удалось ее найти - это 41-летняя местная жительница. По версии правоохранителей, женщина, находясь вечером 6 ноября на берегу озера Сарма, самостоятельно родила девочку, а затем перекрыла ей доступ кислорода. После того, как малышка скончалась, мать выбросила ее тело в озеро.

По данному факту следственный отдел Новокуйбышевска возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". В настоящее время его расследование продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователям предстоит выяснить, что побудило женщину совершить такой поступок.