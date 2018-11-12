2018-11-12T12:48:25+03:00
Конкурсы и тесты

Стали известны победители конкурса "Мисс самарская полиция - 2018"

Претенденты на победу боролись до самого конца, а первую строчку в этот раз между собой поделили две участницы
Михаил ГОРЮНОВ
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В этот раз победила дружба!В этот раз победила дружба!Фото: соцсети
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"Комсомольская правда - Самара", региональное ГУ МВД и Общественный совет при Главке подвели итоги конкурса "Мисс самарская полиция - 2018". В этом году результаты получились весьма интересными и неожиданными.

- Специалистами выявили у всех трех лидеров голосования признаки технического увеличения голосов. Определить точное количество "накрученных" голосов практически невозможно, но примерно мы это сделали и у 1 и 2 места получились практически идентичные цифры. Мы решили разделить звание "Мисс самарская полиция-2018" между ними, - объясняют организаторы конкурса.

Итак, победительницами становятся - полицейский комендантской группы ЦКГ ГУ МВД России по Самарской области Ирина Бочкарева и инспектор ДПС ГИБДД ПО городу Тольятти Алина Фокина. Звание "вице-мисс" получает Анна Титова - начальник миграционного пункта О МВД России по Кошкинскому району.

Награждение победительниц состоится 14 ноября - уже в ближайшую среду. Отметим, что "Комсомолка" и полиция также отметят наградами еще семерых участниц - победительниц в различных номинациях!

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