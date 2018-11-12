Самарская шпажистка в составе сборной РФ завоевала золото этапа кубка мира

СЕГОДНЯ 13:17 2018-11-12T13:17:44+03:00

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В столице Эстонии - Таллине - прошел этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин. В нем приняли участие более 250 спортсменок из 47 стран.

В составе сборной России выступала самарская шпажистка Виолетта Храпина. Как сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области, самарчанка, как и другие участницы национальной команды, завоевали на этих соревнованиях золото. Высшей награды они добились в командном турнире, обыграв в финале команду Франции со счетом 45:43.