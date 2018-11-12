2018-11-12T14:16:07+03:00
Спорт

Дмитрий Азаров – о вступлении «Самары» в Единую лигу ВТБ: «Как только будут спонсоры и готовность поднимать клуб наверх, это будет сделано»

Губернатор Самарской области прокомментировал ситуацию с баскетбольным клубом из областной столицы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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"Самара" - действующий серебряный призер Суперлиги. Фото: БК "Самара""Самара" - действующий серебряный призер Суперлиги. Фото: БК "Самара"
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о том, когда баскетбольный клуб «Самара» сможет выступить в Единой лиге ВТБ. По словам главы региона, команда сможет вступить в лигу, когда появятся спонсоры, сообщают «Известия».

- Когда я только пришел в регион на должность врио губернатора, баскетболисты наши показывали прекрасный результат - выиграли серебро Суперлиги. После этого многие стали говорить: «Клубу пора в Единую лигу ВТБ». Но мы все должны научиться жить по средствам. Пока я как человек, ответственный за финансирование профессионального, но в равной степени и детского, и массового спорта, не понимаю всех источников финансирования профессиональных клубов, на такое безответственное решение идти нельзя. Как только будут спонсоры и готовность поднимать клуб наверх, это будет сделано, - сказал Азаров.

Губернатор добавил, что в Самаре рады видеть всех, кто готов спонсировать профессиональный клуб, федерацию, детский и массовый спорт или искать этих спонсоров.

- Мы рады всех видеть, пусть те люди, которые готовы выступать спонсорами или могут организовать работу по их привлечению, приходят и в органы управления. Тогда уместно будет обсуждать вопрос участия нашего баскетбольного клуба в Единой лиге, - добавил глава региона.

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