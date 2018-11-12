2018-11-12T14:04:53+03:00
Общество

В Самарской области долг по кредиту помешал местному жителю купить частный дом

Испугавшись, что не сможет воплотить мечту в жизнь, мужчина полностью погасил задолженность
Анастасия ФИЛАТОВА
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Приставы наложили несколько запретов на должника, благодаря чему тот погасил долгПриставы наложили несколько запретов на должника, благодаря чему тот погасил долгФото: Архив "КП"
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Житель Безенчукского района едва не лишился своей мечты из-за долга по кредиту в 157 тысяч рублей. Мужчина давно уже хотел продать свою квартиру и купить частный дом за городом, однако задолженность помешала ему это сделать.

Так, из-за того, что мужчина не торопился погашать свои долги, приставы возбудили в отношении него исполнительное производство. Ему временно ограничили выезд за пределы страны, а также наложили запрет на регистрационные действия в отношении его квартиры. Приставы предупредили мужчину, что, если он не выплатит задолженность, то на его имущество будет наложен арест.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, мечта о коттедже оказалась сильнее, чем нежелание выплачивать долг. Мужчина полностью погасил задолженность и оплатил назначенный исполнительский сбор на общую сумму 165 тысяч рублей. После этого с должника сняли все запреты.

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