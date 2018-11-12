2018-11-12T14:30:10+03:00
Общество

В администрации Самары появится департамент финансов

Его сделают на основе департамента финансов и экономического развития и управления организации торгов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Провести реорганизацию двух департаментов планируется до конца февраля 2019 годаПровести реорганизацию двух департаментов планируется до конца февраля 2019 годаФото: Яндекс.Карты
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В Самаре решили реорганизовать департамент финансов и экономического развития и управление организации торгов. Согласно постановлению главы города Елены Лапушкиной, ведомства будут объединены в одно. Оно получит название «Департамент финансов» и будет располагаться на улице Братьев Коростелевых, 144.

«Причина реорганизации — оптимизация системы отраслевых органов администрации Самары. Ее целью является повышение качества и эффективности их работы», - говорится в документе.

Департамент финансов будет заниматься проведением единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, а также проведением торгов и определением подрядчиков для заказчиков. Завершить процесс реорганизации департамента финансов и экономического развития должны до 28 февраля 2019 года. На эти цели будет выделено 20 тысяч рублей.

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