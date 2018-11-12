2018-11-12T14:52:28+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель «Приоры» отправил автомобилистку в больницу

Молодой человек не пропустил на перекрестке «десятку», за рулем которой ехала девушка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В воскресенье, 11 ноября, около 00:40 на улице Ларина в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобили «Лада Приора» и ВАЗ-2110, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 26-летний водитель «Приоры», двигаясь со стороны Новозаводской в направлении улицы Ломоносова, не уступил на перекрестке дорогу «десятке» под управлением 27-летней девушки и врезался в нее.

В результате случившегося автомобилистка получила травмы и была госпитализирована в больницу. Отметим, что водитель «Приоры» отказался от прохождения медосвидетельствования. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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