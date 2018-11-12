Самарскую федерацию баскетбола возглавил Владимир Аветисян

СЕГОДНЯ 15:11 2018-11-12T15:11:09+03:00

Его кандидатуру на этот пост поддержали все члены федерации

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В Самарской области избрали нового президента федерации баскетбола. Им стал заместитель председателя правления госкорпорации «Роснано» Владимир Аветисян. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

«Сегодня, 12 ноября, на отчетно-выборном собрании кандидатуру Владимира Аветисяна единогласно поддержали все члены федерации баскетбола Самарской области. Желаем ему дальнейшей продуктивной работы», - написали в Твиттере представители минспорта.

Напомним, что до Владимира Аветисяна пост президента федерации баскетбола Самарской области занимал Виктор Сазонов.