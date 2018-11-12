В Самарской области на сельского слесаря возбудили уголовное дело за секс со школьницей

СЕГОДНЯ 15:38 2018-11-12T15:42:40+03:00

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Зимой этого года, 27 февраля, правоохранителям поступило сообщение о том, что вечером 15 января 2017 года 15-летняя девушка могла стать жертвой преступления. С ней, по словам заявителя, вступил в половую связь 21-летний житель села Камышла.

- Молодой человек, работающий слесарем, занялся с подростком сексом в квартире дома на улице Победы, где проживает его знакомый. Произошло это с согласия девушки. Но парень знал, что ей еще нет 16-ти, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

2 ноября по факту случившегося приняли процессуальное решение. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ - "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". Сейчас правоохранители продолжают расследование и разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. С потерпевшей он продолжает общение.