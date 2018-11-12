2018-11-12T15:39:31+03:00
Происшествия

В Тольятти возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее сына-инвалида

Тела тольяттинки и ее ребенка были найдены 10 ноября возле дома на бульваре Космонавтов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Патруль ТольяттиФото: Патруль ТольяттиФото: vk.com
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В Тольятти следователи разбираются в обстоятельствах гибели 30-летней местной жительницы и ее 13-летнего сына.

Напомним, что их тела были найдены 10 ноября около 21:30 возле одного из домов на бульваре Космонавтов, где они проживали в квартире на 9 этаже. Как ранее писала «Комсомольская правда — Самара», у мальчика было ДЦП. Женщина заботилась о нем одна. Мальчику нужен был круглосуточный уход, работать было некогда, а дополнительного дохода не было. Что касается отца мальчика, то он жил отдельно в Самаре.

По факту произошедшего в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статьям «Доведение до самоубийства» и «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Следователи намерены провести судебно-медицинскую экспертизу, а также проверить работу органов системы профилактики, опеки и попечительства.

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